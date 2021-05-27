«Челси» назвал заявку на финал Лиги чемпионов
20:47
Стала известна заявка «Челси» на финальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В нее вошли 25 игроков.
Вратари: Кепа Аррисабалага, Эдуар Менди, Вилли Кабальеро.
Защитники: Рис Джеймс, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Тиагу Силва, Курт Зума, Бен Чилуэлл, Маркос Алонсо, Эмерсон.
Полузащитники: Каллум Хадсон-Одои, Хаким Зиех, Кристиан Пулишич, Нголо Канте, Матео Ковачич, Билли Гилмор, Мейсон Маунт, Кай Хаверц, Фаустино Анджорин, Жоржинью.
Нападающие: Тэмми Абрахам, Оливье Жиру, Тимо Вернер.
Финальный матч состоится в Порту 29 мая. Начало в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры
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