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УЕФА может ввести формат «Финала четырех» в Лиге чемпионов

19:57
Порту примет финал Лиги чемпионов в 2021-м году. Фото ЕРА.
Порту примет финал Лиги чемпионов в 2021-м году. Фото ЕРА.
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УЕФА рассматривает возможность изменения формата проведения решающих матчей Лиги чемпионов, сообщает 27 мая New York Times.

По данным источника, руководители УЕФА перед финалом Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» готовятся представить план изменений формата плей-офф турнира. В частности, планируется ввести «неделю чемпионов» — два полуфинала из одного матча и финал будут проходить в одном городе. Это аналог формата «Финала четырех», который используется, например, в баскетбольной Евролиге. В рамках «недели чемпионов» также планируют проводить концерты и другие мероприятия. В частности, в городе финала ЛЧ может состояться и финал Юношеской лиги УЕФА, а также матч между легендами мирового футбола.

Представители УЕФА отказались комментировать эту информацию, но источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что этот вопрос серьезно рассматривается. Также указано, что с клубами этот вопрос пока не обсуждался. Идея возникла после того, как формат еврокубков был вынужденно изменен из-за пандемии коронавируса, и плей-офф доиграли в одноматчевом формате. В УЕФА рассчитывают, что аудитория полуфиналов из одного матча будет достаточно велика, чтобы компенсировать уменьшение количества игр из-за изменения формата.

Изменения вступят в силу не раньше 2024 года, когда Лига чемпионов будет проводиться по новому формату — без группового турнира по швейцарской системе с последующим плей-офф.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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