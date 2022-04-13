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Сегодня, 14:59

CAS удовлетворил апелляцию «Атлетико» на решение УЕФА о закрытии сектора стадиона

Роман Шишов
Корреспондент
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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Атлетико» на решение УЕФА о закрытии сектора домашнего стадиона на один еврокубковый матч, информирует пресс-служба клуба.

«Атлетико» был наказан за поведение болельщиков команды во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:1).

Таким образом, болельщики, у которых билет на этот сектор, смогут посетить ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Игра пройдет сегодня, 13 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.

ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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