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«Анчелотти улыбался и смеялся с судьей». Тухель — о главном тренере «Реала»

Томас Тухель высказался об Анчелотти после ответного матча 1/4 финала ЛЧ
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о главном тренере Карло Анчелотти после поражение от «Реала» по итогам двух матчей (3:1, 2:3) 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мне нравится Карло Анчелотти. Он очень хороший человек. Но когда я подошел, чтобы пожать ему руку, он улыбался и смеялся с судьей. Не подходящее время для этого. И я сказал об этом Анчелотти.

Я разочарован, что судья не посмотрел повтор ситуации с голом Алонсо. Но это то, с чем вы имеете дело в матчах против «Реала» в Лиге чемпионов", — цитирует Тухеля The Mirror.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с победителем матча «Манчестер Сити» — «Атлетико».

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/chelsea-thomas-tuchel-referee-ancelotti-26700136
Карло Анчелотти
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