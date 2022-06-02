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Хиддинк: «Беспорядки перед финалом Лиги чемпионов начались из-за того, что там было мало стюардов»

Хиддинк назвал причину беспорядков перед финалом Лиги чемпионов в Париже
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением о причинах беспорядков перед финальным матчем Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

Встреча проходил на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Игра должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но из-за столкновений фанатов английского клуба с полицией была отложена на 36 минут.

«Все эти беспорядки перед финалом Лиги чемпионов начались из-за того, что там было очень мало стюардов, — приводит слова Хиддинка «Чемпионат». — Ненавижу такие «вторжения» что в Париже, что в мире!»

30 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о проведении независимого расследования произошедшего вокруг финала Лиги чемпионов.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4713629-hiddink-nazval-prichinu-besporyadkov-pered-finalom-ligi-chempionov-v-parizhe.html
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