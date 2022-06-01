«Ливерпуль» окажет психологическую помощь, пострадавшим перед финалом Лиги чемпионов

«Ливерпуль» окажет психологическую помощь фанатам, которые пострадали в результате столкновений с полицией у стадиона «Стад де Франс» перед финалом Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).

Мерсисайдцы заявили, что сотрудничают с организациями, которые занимаются психическим здоровьем. Помимо этого, клуб обещал финансовую помощь организациям, которые уже оказывают поддержку людям.

В субботу старт финала Лиги чемпионов было отложено на 37 минут из-за проблем с безопасностью.

Перед началом матча французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков английской команды, пытавшихся прорваться на стадион.

Ранее УЕФА сообщил, что проведет расследование ситуации с билетами на финал Лиги чемпионов.

Также напомним, что «Ливерпуль» потребовал извинений от министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера за слова, сказанные после финала Лиги чемпионов. Она возложила ответственность за беспорядки перед финальным матчем на британскую сторону.