Патрис Эвра подшутил над игроками «Манчестер Сити» после их вылета из Лиги чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра подшутил над игроками «Манчестер Сити» после их вылета из полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом».

Француз опубликовал в социальных сетях фото, на которой он сидит рядом с легендарным игроком «МЮ» сэром Бобби Чарльтоном.

«Как вы думаете, сколько лет мне и сэру Бобби придется еще ждать? 1, 5, 90 лет?» — подписал фотографию Эвра, намекая на неудачи «горожан».

В первом матче «горожане» обыграли «Реал» со счетом 4:3. В ответной игре «Реал» одержал волевую победу со счётом 3:1 и вышел в финал турнира. 28 мая мадридцы сыграют с «Ливерпулем» на «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.