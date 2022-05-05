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Сегодня, 13:07

Патрис Эвра подшутил над игроками «Манчестер Сити» после их вылета из Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра подшутил над игроками «Манчестер Сити» после их вылета из полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом».

Француз опубликовал в социальных сетях фото, на которой он сидит рядом с легендарным игроком «МЮ» сэром Бобби Чарльтоном.

«Как вы думаете, сколько лет мне и сэру Бобби придется еще ждать? 1, 5, 90 лет?» — подписал фотографию Эвра, намекая на неудачи «горожан».

В первом матче «горожане» обыграли «Реал» со счетом 4:3. В ответной игре «Реал» одержал волевую победу со счётом 3:1 и вышел в финал турнира. 28 мая мадридцы сыграют с «Ливерпулем» на «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.

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