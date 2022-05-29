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Кюйт: «Сезон «Ливерпуля» — это провал. У них хороший футбол, но нужно все решать в мае, а они не смогли»

Кюйт после финала Лиги чемпионов назвал сезон «Ливерпуля» провальным
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Дирк Кюйт назвал сезон мерсисайдцев провальным.

Вчера, 28 мая, подопечные Юргена Клоппа проиграли «Реалу» в финале турнира со счетом 0:1.

«Сезон «Ливерпуля» — это провал, — приводит слова Кюйта Metro. — У них хороший футбол, но нужно все решать в мае, а они не смогли».

В сезоне-2021/22 «Ливерпуль» взял выиграл Кубок лиги и Кубок Англии. В АПЛ «красные» заняли второе место, отстав от «Манчестер Сити» на одно очко.

Источник: https://metro.co.uk/2022/05/29/dirk-kuyt-calls-liverpools-season-a-failure-after-real-madrid-defeat-16730543/
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