Бывший нападающий «Ливерпуля» Дирк Кюйт назвал сезон мерсисайдцев провальным.

Вчера, 28 мая, подопечные Юргена Клоппа проиграли «Реалу» в финале турнира со счетом 0:1.

«Сезон «Ливерпуля» — это провал, — приводит слова Кюйта Metro. — У них хороший футбол, но нужно все решать в мае, а они не смогли».

В сезоне-2021/22 «Ливерпуль» взял выиграл Кубок лиги и Кубок Англии. В АПЛ «красные» заняли второе место, отстав от «Манчестер Сити» на одно очко.