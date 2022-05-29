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Сегодня, 11:29

УЕФА ошибочно указал Ерохина лучшим игроком Лиги чемпионов по точности передач

Карен Саркисян
Корреспондент
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Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ошибочно указал полузащитника «Зенита» Александра Ерохина лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/22 по показателю точности передач.

Ранее УЕФА опубликовал информацию о том, что 32-летний россиянин отдал 26 передач из 27 и показал 98 процентов точности. Но 26 передач из 27 — это не 98 процентов точности, а 96.

Таким образом, лучшими игроками Лиги чемпионов по показателю точности передач должны были стать защитник «Барселоны» Эрик Гарсия (197 точных передач из 203 (97%) и вратарь «Баварии» Свен Ульрайх (31 точная передача из 32 (97%).

Напомним, что победителем Лиги чемпионов сезона-2021/22 стал «Реал». В финале турнира мадридский клуб победил «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/statistics/players/distribution/?sortBy=passes_accuracy
Александр Ерохин
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