Экс-игрок «Интера» Серена: «Лукаку потерял уверенность в себе, а Бензема после ухода Роналду занял трон в «Реале»

Бывший игрок «Интера» Альдо Серена после матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Реалом» (1:3) назвал отличие в характерах форварда лондонцев Ромелу Лукаку и нападающего мадридцев Карима Бензема.

«Дело в том, как Ромелу и Карим реагируют на меняющиеся обстоятельства, — написал Серена в Twitter. — Лукаку после нового вызова потерял уверенность в себе, а Бензема после ухода Роналду занял трон , укрепив характер».

Во встрече, прошедшей на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Бензема оформил хет-трик, а Лукаку не отметился результативными действиями. Ответная игра состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.