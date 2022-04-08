Бензема не стал праздновать хет-трик после матча с «Челси». Он не хочет эйфории перед ответной встречей

Бензема не стал праздновать хет-трик после матча Лиги чемпионов с «Челси»

Нападающий «Реала» Карим Бензема не стал праздновать хет-трик после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (3:1), сообщает Cuatro.

По информации источника, 34-летний француз после встречи, прошедшей на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, забрал мяч, которым оформил хет-трик, но попросил игроков «Реала» не подписываться на нем.

Обычно игроки ставят подписи на таком мяче и пишут пожелания, но нападающий предложил отложить празднование до момента, когда завершится ответная игра, которая состоится 12 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Отмечается, что Бензема не хотел, чтобы после победы в раздевалке мадридского клуба царила эйфория. При этом молодые игроки были восхищены его спокойствием.