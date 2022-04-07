Бензема признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком первых матчей стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает сайт УЕФА.

Напомним, что испанский клуб в гостях переиграл английский «Челси» со счетом 3:1. Французский форвард стал автором всех трех голов мадридской команды.

Бензема достиг отметки в 82 мяча в Лиге чемпионов. 34-летний форвард стал четвертым игроком в истории турнира, который забил более 80 мячей.

Бензема стал первым французом, которому удалось превзойти отметку в 10 голов за сезон в Лиге чемпионов. Он также первым в истории оформил хет-трик в матче еврокубков против «Челси».

Он стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось отличиться хет-триком в двух матчах плей-офф подряд. Ранее это удалось Криштиану Роналду за «Реал» в сезоне-2016/17.