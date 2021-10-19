«Брюгге» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
17:45
Во вторник, 19 октября, «Брюгге» на своем поле сыграет против «Манчестер Сити» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 19.45 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Брюгге» — «Манчестер Сити» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 19.30.
«Брюгге» с 4 очками занимает второе место в турнирной таблице группы A. «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке с тремя баллами.
Читайте также
Белково-углеводное чередование — что это за диета: питание бодибилдеров или хороший способ похудеть?
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю