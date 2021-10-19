Во вторник, 19 октября, «Брюгге» на своем поле сыграет против «Манчестер Сити» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 19.45 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Брюгге» — «Манчестер Сити» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 19.30.

«Брюгге» с 4 очками занимает второе место в турнирной таблице группы A. «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке с тремя баллами.