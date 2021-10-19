Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»

«Аталанта» опубликовала в Twitter заявку команды на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

В список из 20 игроков попал российский полузащитник Алексей Миранчук.

Полностью заявка «Аталанты» на матч ЛЧ с «МЮ» выглядит следующим образом:

вратари — Марко Спортьелло, Франческо Росси, Хуан Муссо;

защитники — Йоким Мехле, Хосе Паломино, Херман Пеццелла, Мерих Демирал, Джорджо Скальвини, Маттеро Ловато, Давиде Дзаппакоста;

полузащитника — Тен Копмейнерс, Ремо Флойлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский, Марко Пашалич, Алексей Миранчук;

нападающие — Луис Муриэль, Йосип Иличич, Дуван Сапата, Мишель Пикколи.

Игра «Манчестер Юнайтед» с «Аталантой» состоится 20 октября в Манчестере. Начало — в 22:00 по московскому времени.