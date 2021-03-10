Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Боруссия» — «Севилья»: Холанн перебил пенальти и оформил дубль

00:20
Теги:

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». Форвард открыл счет в первом тайме, а в самом начале второго забил второй мяч. Однако тот был отменен решением ВАР, который усмотрел нарушение правил у Жюля Кунде.

Был назначен пенальти, который взялся исполнять сам Холанн. Он не смог реализовать 11-метровый удар, однако судья заставил его перебить, поскольку голкипер испанцев Буну нарушил правила, выйдя далеко за линию ворот.

Со второй попытки Холанн был точен. Теперь на счету норвежца 31 гол в 29 матчах сезона, включая 10 мячей в 6 играх Лиги чемпионов. Он побил рекорд форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе по голам в главном еврокубковом турнире до достижения 21 года (20 мячей против 19).

Боруссия Д — Севилья

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир