Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи». Форвард открыл счет в первом тайме, а в самом начале второго забил второй мяч. Однако тот был отменен решением ВАР, который усмотрел нарушение правил у Жюля Кунде.

Был назначен пенальти, который взялся исполнять сам Холанн. Он не смог реализовать 11-метровый удар, однако судья заставил его перебить, поскольку голкипер испанцев Буну нарушил правила, выйдя далеко за линию ворот.

Со второй попытки Холанн был точен. Теперь на счету норвежца 31 гол в 29 матчах сезона, включая 10 мячей в 6 играх Лиги чемпионов. Он побил рекорд форварда «ПСЖ» Кильяна Мбаппе по голам в главном еврокубковом турнире до достижения 21 года (20 мячей против 19).