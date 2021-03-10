«Ювентус» — «Порту»: Тареми получил две желтые карточки за 2 минуты
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«Порту» остался в меньшинстве в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Иранский нападающий Мехди Тареми на 52-й минуте встречи получил желтую карточку за фол, а спустя еще две минуты за неспортивное поведение получил вторую и был удален с поля. Счет — 1:1.
Напомним, в первой встрече выиграла португальская команда со счетом 2:1.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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