«Порту» остался в меньшинстве в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Иранский нападающий Мехди Тареми на 52-й минуте встречи получил желтую карточку за фол, а спустя еще две минуты за неспортивное поведение получил вторую и был удален с поля. Счет — 1:1.

Напомним, в первой встрече выиграла португальская команда со счетом 2:1.