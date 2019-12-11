«Боруссия» обыграла «Славию» и пробилась в плей-офф Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Славии» (2:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе хозяев забивали Джейдон Санчо и Юлиан Брандт. У гостей отличился Томаш Соучек. Главным арбитром был россиянин Сергей Карасев.

«Боруссия» набрала 10 очков, и заняла второе место в группе F, обеспечив себе место в 1/8 финала. «Славия» с двумя очками заняла последнее место.

Лига чемпионов. Группа F

«Боруссия» Д (Германия) -«Славия» (Чехия) — 2:1 (1:1)

Голы: Санчо, 10 (1:0). Соучек, 43 (1:1). Брандт, 61 (2:1).

«Боруссия»: Бюрки, Хуммельс, Загаду, Аканджи, Рафаэл Геррейру, Вайгль, Брандт, Санчо (Дахуд, 87), Азар (Пищек, 82), Хакими (Балерди, 83), Ройс.

«Славия»: Коларж, Цоуфал, Кудела, Такацс (Хушбауэр, 83), Боржил, Масопуст (Траоре, 72), Соучек, Шевчик, Станчу, Олайинка, Шкода (Юсуф, 65).

Предупреждения: Брандт, 38. Боржил, 42. Загаду, 49. Вайгль, 66. Цоуфал, 85.

Удаление: Вайгль, 77.

Судья: Карасев (Россия).

10 декабря. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».