Бензема и тут забил. «Реал» не оставил шансов «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов

«Реал» и «Ливерпуль» уже играли друг с другом в финале Лиги чемпионов. В 2018 года мадридский клуб уверенно обыграл английский со счетом 3:1.

Один из мячей в той встрече забил лидер нынешнего «Реала» Карим Бензема. Тогда француз воспользовался ошибкой голкипера Лориса Кариуса.

Сегодня, 28 мая, команды вновь сыграют друг с другом в решающей встрече главного клубного турнира Европы. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени. Следить за матчем «Ливерпуль» — «Реал» 28 мая 2022 года можно в онлайн-трансляции «СЭ».

Лига чемпионов. Финал

26 мая 2018 года

«Реал» — «Ливерпуль» — 3:1 (0:0)

Голы: Бензема, 51 — 1:0. Мане (Ловрен, Милнер), 55 — 1:1. Бэйл (Марселу), 64 — 2:1. Бэйл (Марселу), 83 — 3:1.

«Реал» (Испания): 1. Навас, 2. Карвахаль (6. Начо, 37), 5. Варан, 4. Серхио Рамос (к), 12. Марселу, 10. Модрич, 14. Каземиру, 22. Иско (11. Бэйл, 61), 8. Кроос, 9. Бензема (20. Асенсио, 89), 7. Криштиану Роналду.

Запасные: 13. Касилья, 15. Эрнандез, 23. Ковачич, 17. Васкес.

Главный тренер — Зинедин Зидан

«Ливерпуль» (Англия): 1. Кариус, 66. Александр-Арнолд, 6. Ловрен, 4. ван Дейк, 26. Робертсон, 7. Милнер (23. Эмре Джан, 83), 14. Хендерсон (к), 5. Вайналдум, 11. Салах (20. Лаллана, 31), 9. Роберту Фирмину, 19. Мане.

Запасные: 22. Миньоле, 2. Клайн, 18. Морено, 17. Клаван, 29. Соланке.

Главный тренер — Юрген Клопп.

Предупреждения: — - Мане, 82 (грубая игра).

Судьи: Мажич, Джурджевич, Ристич, Груич, Джокич (все — Сербия).

26 мая. Киев. Стадион НСК Олимпийский. 20 градусов. 61 561 зритель (вмещает 70 050).