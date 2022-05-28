Каррагер назвал фаворита в финале Лиги чемпионов

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер скептически высказался о шансах «Реала» на победу в финале Лиги чемпионов.

«Я наблюдал за «Реалом» в Лиге чемпионов в этом сезоне, мадридцы проиграли больше матчей в Лиге чемпионов, чем «Ливерпуль» проиграл за весь сезон во всех турнирах», — цитирует SkySports Карагера.

Также Карагер уверен, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в оптимальной форме обыграли бы «Реал».

«Конечно, «Реал» может победить — все решается в одном матче. Я просто думаю, что, если бы «Сити» или «Ливерпуль» играли с «Реалом» один матч с оптимальным стартовым составом в своей лучшей игровой форме, они бы выиграли. Я в этом уверен», — заявил знаменитый игрок «красных».

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22:00 по московскому времени.