Почеттино считает, что у «Реала» больше шансов на победу в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, чего ждет от финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Игра запланирована на сегодня.

«Все будет зависеть от того, в какой форме к финалу подойдут команды. У «Реала» мало стресса в период подготовки к финалу, они смогли лучше распорядиться своим временем. А «Ливерпуль» играл в финале Кубка Англии и боролись в АПЛ до последнего. У мерсисайдцев в команде есть игроки, уровень стресса которых очень высок», — цитирует Почеттино Marca.

Специалист считает, что мадридский клуб будет готов к матчу на 100 процентов.

«У «Реала» есть преимущество опыта выступления в финалах Лиги чемпионов, а также энергия. «Реал» — фаворит этого противостояния», — добавил он.