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«Байер» — «Локомотив»: видео голов матча

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«Локомотив» победил «Байер» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1).

Голами в составе железнодорожников отметились полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. Россиянин отличился ударом с середины поля после ошибки вратаря.

В ворота «Локо» мяч влетел в результате автогола — его автором стал защитник Бенедикт Хеведес.

Байер — Локомотив

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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