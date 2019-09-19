«Локомотив» победил «Байер» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1).

Голами в составе железнодорожников отметились полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. Россиянин отличился ударом с середины поля после ошибки вратаря.

В ворота «Локо» мяч влетел в результате автогола — его автором стал защитник Бенедикт Хеведес.

? Автогол Бенедикта Хёведеса на 25-й минуте встречи #БайерЛоко



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? Гол Дмитрия Баринова в концовке 1-го тайма матча #БайерЛоко.



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