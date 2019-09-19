«Байер» — «Локомотив»: видео голов матча
«Локомотив» победил «Байер» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1).
Голами в составе железнодорожников отметились полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. Россиянин отличился ударом с середины поля после ошибки вратаря.
В ворота «Локо» мяч влетел в результате автогола — его автором стал защитник Бенедикт Хеведес.
? Гол Гжегожа Крыховяка в ворота «Байера».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2019
? #БайерЛоко в онлайне Лиги чемпионов на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? Автогол Бенедикта Хёведеса на 25-й минуте встречи #БайерЛоко— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2019
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? Гол Дмитрия Баринова в концовке 1-го тайма матча #БайерЛоко.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 18, 2019
? Смотрите онлайн Лиги чемпионов на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей