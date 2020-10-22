«Бавария» выиграла 12-й матч подряд в Лиге чемпионов
00:26
В первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Бавария» на своем поле разгромила «Атлетико» (4:0).
Для мюнхенского клуба эта победа стала 12-й подряд в турнире. Таким образом, команда Ханс-Дитера Флика улучшила свой же рекордный показатель по продолжительности победной серии в истории Лиги чемпионов. (Денис Аль-Юсифи)
Самые продолжительные победные серии в истории Лиги чемпионов
|
Клуб
|
Период
|
Победы
|
Мячи
|
Бавария
|
с 18.09.2019 по 21.10.2020
|
12
|
47-8
|
Бавария
|
с 02.04.2013 по 27.11.2013
|
10
|
28-3
|
Реал
|
с 23.04.2014 по 18.02.2015
|
10
|
27-3
|
Барселона
|
с 21.10.2014 по 06.05.2015
|
9
|
23-4
|
Барселона
|
с 18.09.2002 по 18.02.2003
|
9
|
17-4
|
Боруссия Д
|
с 04.12.1996 по 01.10.1997
|
8
|
19-6
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур
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