«Бавария» выиграла 12-й матч подряд в Лиге чемпионов

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Бавария» на своем поле разгромила «Атлетико» (4:0).

Для мюнхенского клуба эта победа стала 12-й подряд в турнире. Таким образом, команда Ханс-Дитера Флика улучшила свой же рекордный показатель по продолжительности победной серии в истории Лиги чемпионов. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные победные серии в истории Лиги чемпионов