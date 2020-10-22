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«Бавария» выиграла 12-й матч подряд в Лиге чемпионов

00:26
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В первом матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Бавария» на своем поле разгромила «Атлетико» (4:0).

Для мюнхенского клуба эта победа стала 12-й подряд в турнире. Таким образом, команда Ханс-Дитера Флика улучшила свой же рекордный показатель по продолжительности победной серии в истории Лиги чемпионов. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные победные серии в истории Лиги чемпионов

Клуб

Период

Победы

Мячи

Бавария

с 18.09.2019 по 21.10.2020

12

47-8

Бавария

с 02.04.2013 по 27.11.2013

10

28-3

Реал

с 23.04.2014 по 18.02.2015

10

27-3

Барселона

с 21.10.2014 по 06.05.2015

9

23-4

Барселона

с 18.09.2002 по 18.02.2003

9

17-4

Боруссия Д

с 04.12.1996 по 01.10.1997

8

19-6

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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