Лига чемпионов: Булыкин верит, что "Аякс" не проиграет "Реалу"

Бывший нападающий "Аякса" и леверкузенского "Байера" Дмитрий Булыкин поделился с "СЭ" прогнозами на сегодняшние первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "Аякс" – "Реал" и "Тоттенхэм" – "Боруссия" Дортмунд.

– "Аяксу", очевидно, придется непросто, "Реал" – это топ-уровень, клуб, который в трех последних сезонах побеждал в турнире, – сказал Булыкин. – Тем не менее, амстердамцы всегда хорошо выступают на своем стадионе, в клубе собраны перспективные молодые ребята, которые хотят многое доказать на международном уровне. Поэтому считаю, что голландцам по силам добиться успешного результата. Так как я выступал в "Аяксе", мне хотелось бы, чтобы была хотя бы ничья, например, яркие 2:2. В любом случае, игра получится зрелищной. Надеюсь, что молодежь хозяев сможет преподнести сюрприз мадридцам так же, как юниоры ЦСКА дважды удивила "Королевский клуб" осенью.

– Ваш прогноз на другую встречу, "Тоттенхэм" – "Боруссия"?

– "Шпоры" проводят сильный сезон в Англии, дополнительным плюсом для них станет то, что игра пройдет на вместительном стадионе "Уэмбли". Уверен, что эта встреча станет результативной, обе команды забьют, но хозяева – на один больше. Ставлю на 2:1 в пользу лондонцев. (Иван Торопцев)

"Реал" – "Аякс": Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 13 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – в 23.00 по московскому времени