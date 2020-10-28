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«Аталанта» вырвала ничью у «Аякса», Миранчук остался в запасе

00:53
27 октября. Бергамо. «Аталанта» — «Аякс» — 2:2. Дуван Сапата бьет головой. Фото Reuters
27 октября. Бергамо. «Аталанта» — «Аякс» — 2:2. Дуван Сапата бьет головой. Фото Reuters
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«Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Аякса» (2:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе итальянской команды дубль на свой счет записал форвард Дуван Сапата. У голландцев голы забили нападающие Душан Тадич и Лассина Траоре.

Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты» и на поле не появился.

Команда Джан Пьеро Гасперини с 4 очками занимает второе место в своей группе D. «Аякс» — третья строчка и один балл.

Лига чемпионов

Группа D

«Аталанта» (Италия) — «Аякс» (Голландия) — 2:2 (0:2)

Голы: Тадич, 30 — с пенальти (0:1). Л.Траоре, 38 (0:2). Сапата, 54 (1:2). Сапата, 60 (2:2).

«Аталанта»: Спортьелло, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс, Ромеро, Пашалич, Фройлер, Гомес (Малиновский, 78), Иличич (Муриэль, 78), Сапата.

«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Мазрауи (Клайбер, 56), Схюрс, Классен, Гравенберх, Тадич, Нерес (Промес, 69), Л.Траоре, Антони (Лабиад, 90+4).

Предупреждения: Л.Траоре, 6. Классен, 20. Иличич, 23. Мазрауи, 25. Джимсити, 66. Малиновский, 90+1.

Судья: Скомина.

27 октября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

Аталанта — Аякс

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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