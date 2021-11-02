«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед»: Миранчук остался в запасе
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук остался в запасе.
«Аталанта»: Муссо, Паломино, Де Рон, Демирал, Дзаппакоста, Коопмейнерс, Фройлер, Пашалич, Мехле, Иличич, Сапата
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Байи, Варан, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Погба, Фернандеш, Рэшфорд, Роналду.
Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю