Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает, я делаю свое дело»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» в матче Лиги чемпионов (2:0) отметил, что не обращает внимания на разговоры. Форвард забил один мяч во встрече в среду и эмоционально отпраздновал взятие ворот.

Многие посчитали, что так капитан сборной России ответил на матерные кричалки фанатов «Спартака» в его адрес. Непристойные скандирования звучали на игре национальной команды в отборочном турнире Евро-2020 в Сан-Марино и во встрече красно-белых с «Уралом» в чемпионате в Екатеринбурге.

— У вас была не самая простая неделя. Можно сказать, что из-за этого вы сегодня праздновали эмоциональнее обычного?

— Не понимаю о чем вы. У меня все нормально, правда. Я не знаю, откуда это все берется. Я просто радуюсь. Пусть кто-то лает, вякает, а я спокойно делаю свое дело. Буду отвечать там (на поле). Пока.

Заметьте, я же нигде ничего не комментирую. Кто-то там все раздувает, а все всему верят. Не собираюсь к каждому ходить что-то доказывать, объяснять. Время придет. Сейчас посмотрим.

Также Дзюба:

— назвал матч с «Лионом» трудным, а защитников — умничками

— раскрыл тайну появления под футболкой майки со своим изображением

— удивился, что догнал Андрея Тихонова, лучшего российского бомбардира в Лиге чемпионов (8 голов)

— про матч со «Спартаком» сказал, что впереди — война

«Зенит» примет «Спартак» в Санкт-Петербурге в воскресенье, 1 декабря, в 18-м туре РПЛ. Заключительную игру группы Лиги чемпионов сине-бело-голубые проведут 10 декабря в Лиссабоне против «Бенфики».

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