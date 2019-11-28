Артем Дзюба — о голевом рекорде: «Будем стараться попадать в историю российского футбола»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» в матче Лиги чемпионов (2:0) признался, что постарается забить «Бенфике». Он забил 8-й гол в этом турнире и сравнялся по голам в еврокубке с Андреем Тихоновым.
— У вас 8 забитых мячей, вы сравнялись с Андреем Тихоновым и есть все шансы, чтобы стать абсолютным рекордсменом.
— Кто рекордсмен? Андрей Тихонов? Ух ты, ничего себе! Не знал. Круто. С такой легендой сравняться дорого стоит. Думаю, у него побольше было матчей, чем у меня, поэтому это приятно. Попытаемся с «Бенфикой» что-нибудь совершить. Будем стараться попадать в историю российского футбола.
Артем Дзюба — о своей футболке, матче с «Лионом» и самой жаркой теме недели#ЗенитЛион#СсылкаДня: https://t.co/W5FGC5MOp6 pic.twitter.com/feUZp1XXeL— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) November 27, 2019
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