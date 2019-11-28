Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» в матче Лиги чемпионов (2:0) признался, что постарается забить «Бенфике». Он забил 8-й гол в этом турнире и сравнялся по голам в еврокубке с Андреем Тихоновым.

— У вас 8 забитых мячей, вы сравнялись с Андреем Тихоновым и есть все шансы, чтобы стать абсолютным рекордсменом.

— Кто рекордсмен? Андрей Тихонов? Ух ты, ничего себе! Не знал. Круто. С такой легендой сравняться дорого стоит. Думаю, у него побольше было матчей, чем у меня, поэтому это приятно. Попытаемся с «Бенфикой» что-нибудь совершить. Будем стараться попадать в историю российского футбола.

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