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Артем Дзюба — о матче со «Спартаком»: «Впереди война»

28 ноября 2019, 00:50
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» в матче Лиги чемпионов (2:0) отметил, что команде нужно думать сейчас о матче против «Спартака» в 18-м туре чемпионата России, а не о заключительной игре в группе еврокубкового турнира.

— О чем сейчас нужно думать о «Спартаке» или о «Бенфике»?

— О «Спартаке», конечно. «Бенфика» еще когда... У нас три матча очень важных, ключевых, непростых. Сегодня я буду думать просто о своих пацанах. Завтра отдохну спокойненько. Послезавтра уже начну думать, готовиться. В принципе, я держу их в голове, что лукавить. Впереди такая война. Будем стараться победить.

Зенит — Лион

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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