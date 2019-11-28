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Дзюба рассказал о футболке, которую надел под игровую

28 ноября 2019, 00:43

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» в матче Лиги чемпионов (2:0) рассказал, что за футболка у него была надета под игровой. Также он объяснил, почему побежал к трибунам, когда праздновал гол.

— Что за футболка на вас?

— Если не ошибаюсь, это стикер из зенитовского телеграм-канала. Прикольно смотрится. сделал мне такой презент неожиданный сделал Гусаков Юрий Михайлович. Очень приятно. И надо же, как только он мне ее подарил, мне майку порвали и только голова моя торчит. Думаю: «Ну что ж я за идиот?» с таким бегаю. Очень важно, что победили.

— К кому вы понеслись, когда забили?

— Просто, когда выходил, парнишки подозвали и сказали: «Пожалуйста, если забьешь гол, подбеги к нам». Что-то как-то я вспомнил про них и отдал им пятачка. Молодцы ребята, поддерживают. Мне кажется, это круто. Спасибо стадиону. Классная атмосфера. В Лиге чемпионов, конечно, классно играть.

Зенит — Лион

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