Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Артем Дзюба: «Трудный матч, но защитники умнички»

28 ноября 2019, 00:21
Теги:

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» в матче Лиги чемпионов (2:0) отметил командную игру. Также он добавил, что в еврокубках всегда трудно.

— За счет чего «Зенит» сегодня переиграл «Лион»?

— Наверное, за счет характера, единого коллектива, потому что сражались при не самой качественной игре. Трудный матч, но в целом сегодня никто не выпал и отменная игра всей команды в обороне. Защитники — умничики, и Миша Кержаков все снял вверху. В Лиге чемпионов всегда трудно. Никому сейчас не легко. Было очень важно победить и остаться в игре перед последним матчем в группе.

Зенит — Лион

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 5571
Все опросы
Как Дзюба сыграет против «Спартака»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир