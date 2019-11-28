Артем Дзюба: «Трудный матч, но защитники умнички»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Лионом» в матче Лиги чемпионов (2:0) отметил командную игру. Также он добавил, что в еврокубках всегда трудно.

— За счет чего «Зенит» сегодня переиграл «Лион»?

— Наверное, за счет характера, единого коллектива, потому что сражались при не самой качественной игре. Трудный матч, но в целом сегодня никто не выпал и отменная игра всей команды в обороне. Защитники — умничики, и Миша Кержаков все снял вверху. В Лиге чемпионов всегда трудно. Никому сейчас не легко. Было очень важно победить и остаться в игре перед последним матчем в группе.

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