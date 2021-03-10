Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Арестован болельщик «ПСЖ», который пытался сорвать сон игрокам «Барселоны»

18:21
Теги:

Болельщики «ПСЖ» шумели у отеля, в котором остановились игроки «Барселоны», сегодня ночью, сообщает RMC. Фанаты запускали фейерверки в 4 утра.

Эта акция была устроена фанатами «ПСЖ», которые решили отомстить «Барселоне» за поведение их болельщиков перед первой игрой 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1 в пользу парижан).

Тогда фанаты каталонцев мешали игрокам «ПСЖ» спать, собравшись у отеля.

При этом один из фанатов парижан поселился в той же парижской гостинице, что и «Барселона». Он дождался 5 утра и сделал так, что в гостинице включилась пожарная сигнализация. Мужчина был задержан полицией.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир