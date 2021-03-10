Арестован болельщик «ПСЖ», который пытался сорвать сон игрокам «Барселоны»

Болельщики «ПСЖ» шумели у отеля, в котором остановились игроки «Барселоны», сегодня ночью, сообщает RMC. Фанаты запускали фейерверки в 4 утра.

Эта акция была устроена фанатами «ПСЖ», которые решили отомстить «Барселоне» за поведение их болельщиков перед первой игрой 1/8 финала Лиги чемпионов (4:1 в пользу парижан).

Тогда фанаты каталонцев мешали игрокам «ПСЖ» спать, собравшись у отеля.

При этом один из фанатов парижан поселился в той же парижской гостинице, что и «Барселона». Он дождался 5 утра и сделал так, что в гостинице включилась пожарная сигнализация. Мужчина был задержан полицией.