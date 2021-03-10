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Защитник «Милана» Далот поздравил «Порту» с победой над «Ювентусом»

16:21
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Защитник «Милана» Диегу Далот опубликовал новый пост в Twitter.

Воспитанник «Порту» поздравил клуб с выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов после того, как португальцы по сумме двух встреч прошли «Ювентус» (2:1, 2:3).

«Незабываемо», — написал Далот.

Его пост собрал 24 тысяч лайков и 6 тысяч репостов.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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