Защитник «Милана» Далот поздравил «Порту» с победой над «Ювентусом»
16:21
Защитник «Милана» Диегу Далот опубликовал новый пост в Twitter.
Воспитанник «Порту» поздравил клуб с выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов после того, как португальцы по сумме двух встреч прошли «Ювентус» (2:1, 2:3).
«Незабываемо», — написал Далот.
Его пост собрал 24 тысяч лайков и 6 тысяч репостов.
Memor?vel ? @FCPorto— Diogo Dalot (@DalotDiogo) March 9, 2021
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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