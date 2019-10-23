Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ювентуса» в групповом турнире Лиги чемпионов (1:2). Победу «Юве» принес дубль Пауло Дибала, забившего голы на 77-й и 79-й минуте.

— Локомотив в моменте с первым голом низко сел, но с таким соперником и нужно так садиться, — сказал Аршавин в эфире Матч ТВ". — Ну а исполнительское мастерство Дибала — топ-уровень.

Второй гол? Когда команда забивает, переламывает игру, у нее появляются дополнительные эмоции. Сандру уверенно бьет, получается сумасшедший удар.