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Андрей Аршавин: «Исполнительское мастерство Дибала — топ-уровень»

00:42
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ювентуса» в групповом турнире Лиги чемпионов (1:2). Победу «Юве» принес дубль Пауло Дибала, забившего голы на 77-й и 79-й минуте.

— Локомотив в моменте с первым голом низко сел, но с таким соперником и нужно так садиться, — сказал Аршавин в эфире Матч ТВ". — Ну а исполнительское мастерство Дибала — топ-уровень.

Второй гол? Когда команда забивает, переламывает игру, у нее появляются дополнительные эмоции. Сандру уверенно бьет, получается сумасшедший удар.

Ювентус — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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