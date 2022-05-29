Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

«Я не могу в это поверить. Это была трудная игра, мы страдали в первом тайме, но в итоге, учитывая все матчи, которые мы провели, я думаю, что мы заслужили победу в этом турнире.

Это фантастический клуб и очень качественная команда с сильным характером», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Анчелотти в 4-й раз выиграл Лигу чемпионов в качестве тренера. Он стал единственным, кто выиграл Лигу чемпионов 4 раза.