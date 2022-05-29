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Сегодня, 01:28

Анчелотти — о победе в Лиге чемпионов: «Я не могу в это поверить»

Анчелотти назвал заслуженной победу «Реала» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

«Я не могу в это поверить. Это была трудная игра, мы страдали в первом тайме, но в итоге, учитывая все матчи, которые мы провели, я думаю, что мы заслужили победу в этом турнире.

Это фантастический клуб и очень качественная команда с сильным характером», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Анчелотти в 4-й раз выиграл Лигу чемпионов в качестве тренера. Он стал единственным, кто выиграл Лигу чемпионов 4 раза.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034586--liverpool-vs-real-madrid/
Карло Анчелотти
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