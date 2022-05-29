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Сегодня, 01:26

Бензема: «Для меня так много значит выиграть Лигу чемпионов в моей родной стране»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Реала» Карим Бензема поделился впечатлениями от победы в Лиге чемпионов. В финале мадридцы обыграли «Ливерпуль» со счетом 1:0.

«Мы так счастливы и гордимся командой. Мы сделали дубль и вполне заслуженно. Это была тяжелая игра, но так всегда бывает в Лиге чемпионов, а тем более в финале. Для меня так много значит выиграть еще одну Лигу чемпионов здесь, в моей родной стране», — приводит слова Бензема официальный сайт УЕФА.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Последний раз мадридцы выигрывали трофей в сезоне-2017/18.

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