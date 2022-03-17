Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:29

Маркос Алонсо: «Челси» не сдавался, боролся до конца и очень рад этой победе"

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Челси» Маркос Алонсо назвал очень сложным ответный матч против «Лилля» (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра прошла во Франции.

«Очень сложный матч. У «Лилля» сильная команда и прекрасные болельщики. Мы не сдавались, боролись до конца и очень рады этой победе», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:2
Челси
Голы
Бурак Йылмаз, 38 (1:0), Пулишич, 45 (1:1), Аспиликуэта, 71 (1:2)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик (Онана, 60) Тиагу Джало Ботман (Веа, 60) Гудмундссон (Брадарич, 78) Жозе Фонти Шека Андре Бамба (Бен Арфа, 78) Давид (Гомеш, 78) Бурак Йылмаз
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Кристенсен (Чалоба, 33) Тиагу Силва Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74) Канте Ковачич (Маунт, 46) Хаверц (Зиеш, 83) Пулишич (Лукаку, 74)
Предупреждения
Гудмундссон 42’, Жозе Фонти 90+4’  -  Чалоба 34’
Судьи
Масса (Италия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033911--losc-vs-chelsea/
Маркос Алонсо
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Челси
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Амаду Онана гордится выступлением «Лилля» в Лиге чемпионов
Данилу после вылета из Лиги чемпионов рассказал, в чем нужно прибавить «Ювентусу»
«Все решили мелочи». Давид — о поражении от «Челси»
Рульи назвал ключевой фактор победы «Вильярреала» над «Ювентусом»
Аспиликуэта рассказал, как коленом забил победный гол в матче с «Лиллем»
«Таков порой футбол». Куадрадо — о крупном поражении «Ювентуса» от «Вильярреала»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Амаду Онана гордится выступлением «Лилля» в Лиге чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости