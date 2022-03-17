Маркос Алонсо: «Челси» не сдавался, боролся до конца и очень рад этой победе"

Защитник «Челси» Маркос Алонсо назвал очень сложным ответный матч против «Лилля» (2:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра прошла во Франции.

«Очень сложный матч. У «Лилля» сильная команда и прекрасные болельщики. Мы не сдавались, боролись до конца и очень рады этой победе», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.