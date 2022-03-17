Данилу после вылета из Лиги чемпионов рассказал, в чем нужно прибавить «Ювентусу»

Защитник «Ювентуса» Данилу после поражения от «Вильярреала» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что его команде нужно прибавлять в результативности.

«Тяжело что-либо говорить после поражения со счетом 0:3. Думаю, нам надо прибавлять в результативности, когда доминируем на поле, как сегодня.

После первого гола мы допустили еще одну ошибку. И все равно у нас оставалось время на то, чтобы попытаться сравнять счет и перевести игру в дополнительное время. Однако все мы убежали в атаку, и нас за это наказали. Необходимо извиниться перед нашими болельщиками и продолжить усердно трудиться", — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу.

В первом матче была зафикcирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.