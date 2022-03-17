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Сегодня, 04:06

Данилу после вылета из Лиги чемпионов рассказал, в чем нужно прибавить «Ювентусу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Данилу после поражения от «Вильярреала» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что его команде нужно прибавлять в результативности.

«Тяжело что-либо говорить после поражения со счетом 0:3. Думаю, нам надо прибавлять в результативности, когда доминируем на поле, как сегодня.

После первого гола мы допустили еще одну ошибку. И все равно у нас оставалось время на то, чтобы попытаться сравнять счет и перевести игру в дополнительное время. Однако все мы убежали в атаку, и нас за это наказали. Необходимо извиниться перед нашими болельщиками и продолжить усердно трудиться", — цитирует пресс-служба УЕФА Данилу.

В первом матче была зафикcирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:3
Вильярреал
Голы
Морено, 78 (0:1), Пау Торрес, 85 (0:2), Груневелд, 90+2 (0:3)
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Данилу Ругани (Дибала, 79) Артур Рабьо Локателли (Бернардески, 83) Влахович Мората (Кин, 86) Куадрадо
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Эступиньян Орье Парехо (Педраса, 86) Капуэ Тригерос (Коклен, 65) Ло Сельсо (Морено, 74) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 65)
Предупреждения
де Лигт 90’  - 
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033909--juventus-vs-villarreal/
Данило Луис да Силва (Данило)
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ФК Вильярреал
ФК Ювентус
0
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