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6 октября, 06:29

Теллес — о поражении от «Боруссии»: «Это тяжелое время»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Севильи» Алекс Теллес прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (1:4) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

«Это тяжелое время. Конечно, мы не можем быть довольны. Никто не хочет, чтобы было так. Мы каждый день работаем ради побед. Осознаем, какая ответственность лежит на нас. Только усердная работа и сплоченность помогут нам пережить этот непростой период», — цитирует пресс-служба УЕФА Теллеса.

После трех туров «Севилья» набрала всего 1 очко и занимает 3-е место в группе G. «Боруссия» идет на 6-й строчке.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035686--sevilla-vs-dortmund/
Алекс Теллес
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Севилья
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