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6 октября, 06:11

Рабьо: «Ювентусу» был очень нужен такой игрок, как Ди Мария»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал победу над «Маккаби» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В этой встрече француз оформил дубль.

«Мы нуждались в этих победах. Не важно, кто забивает. Главное, чтобы были голы. Я всегда это говорил. Сегодня пришла моя очередь, и я очень этому рад. Ди Мария прекрасно сыграл. Нам был очень нужен такой игрок, который способен отдавать классные передачи своей левой», — цитирует пресс-служба УЕФА Рабьо.

«Ювентус» с 3 очками занимает третье место в своей группе. «Маккаби» — последний (0 очков).

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035687--juventus-vs-m-haifa/
Адриен Рабьо
Анхель Ди Мария
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
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