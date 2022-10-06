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6 октября, 06:56

Терзич объяснил, за счет чего «Боруссия» переиграла «Севилью»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал победу над «Севильей» (4:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы не слишком довольны, что пропустили так быстро во втором тайме. Но рады, что это не выбило нас из колеи. Мы сумели переключиться и очень плотно сыграли в обороне, не позволив развернуться команде, которая оказалась прижата к канатам», — цитирует пресс-служба УЕФА Терзича.

После трех туров «Севилья» набрала всего 1 очко и занимает 3-е место в группе G. «Боруссия» идет на 6-й строчке.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035686--sevilla-vs-dortmund/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
Зоран Терзич
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