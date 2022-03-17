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«Трудно описать словами, что это означает для «Вильярреала». Альбиоль — о победе над «Ювентусом»

Альбиоль прокомментировал выход «Вильярреала» в четвертьфинал Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Вильяреала» Рауль Альбиоль прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Трудно описать словами, что означает для «Вильярреала» возвращение в четвертьфинал Лиги чемпионов . Это значит очень много и для клуба, и для болельщиков. Попробуем насладиться моментом, а пока ждем результатов жеребьевки», — цитирует пресс-служба УЕФА Альбиоля.

В первом матче была зафикcирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:3
Вильярреал
Голы
Морено, 78 (0:1), Пау Торрес, 85 (0:2), Груневелд, 90+2 (0:3)
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Данилу Ругани (Дибала, 79) Артур Рабьо Локателли (Бернардески, 83) Влахович Мората (Кин, 86) Куадрадо
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Эступиньян Орье Парехо (Педраса, 86) Капуэ Тригерос (Коклен, 65) Ло Сельсо (Морено, 74) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 65)
Предупреждения
де Лигт 90’  - 
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033909--juventus-vs-villarreal/
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