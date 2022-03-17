Защитник «Вильяреала» Рауль Альбиоль прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Трудно описать словами, что означает для «Вильярреала» возвращение в четвертьфинал Лиги чемпионов . Это значит очень много и для клуба, и для болельщиков. Попробуем насладиться моментом, а пока ждем результатов жеребьевки», — цитирует пресс-служба УЕФА Альбиоля.

В первом матче была зафикcирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.