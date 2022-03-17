Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 06:24

Тухель побил рекорд Зидана в Лиге чемпионов

Тренер «Челси» Тухель побил рекорд Зидана в Лиге чемпионов
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Челси» Томас Тухель установил рекорд благодаря победе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:1).

Немецкий специалист одержал 32-ю победу в своих первых 50 матчах в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал Зинедину Зидану, который выиграл 31 из своих 50 первых матчей в турнире.

«Челси» обыграл «Лилль» по сумме двух матчей со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится завтра, 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:2
Челси
Голы
Бурак Йылмаз, 38 (1:0), Пулишич, 45 (1:1), Аспиликуэта, 71 (1:2)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик (Онана, 60) Тиагу Джало Ботман (Веа, 60) Гудмундссон (Брадарич, 78) Жозе Фонти Шека Андре Бамба (Бен Арфа, 78) Давид (Гомеш, 78) Бурак Йылмаз
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Кристенсен (Чалоба, 33) Тиагу Силва Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74) Канте Ковачич (Маунт, 46) Хаверц (Зиеш, 83) Пулишич (Лукаку, 74)
Предупреждения
Гудмундссон 42’, Жозе Фонти 90+4’  -  Чалоба 34’
Судьи
Масса (Италия)

Зинедин Зидан
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
Томас Тухель
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
«Трудно описать словами, что это означает для «Вильярреала». Альбиоль — о победе над «Ювентусом»
«План был таков — продержать интригу как можно дольше». Пау Торрес — о победе над «Ювентусом»
Маркос Алонсо: «Челси» не сдавался, боролся до конца и очень рад этой победе"
Амаду Онана гордится выступлением «Лилля» в Лиге чемпионов
Данилу после вылета из Лиги чемпионов рассказал, в чем нужно прибавить «Ювентусу»
«Все решили мелочи». Давид — о поражении от «Челси»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Трудно описать словами, что это означает для «Вильярреала». Альбиоль — о победе над «Ювентусом»

Фердинанд считает «Челси» одним из четырех фаворитов Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости