Тухель побил рекорд Зидана в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель установил рекорд благодаря победе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:1).

Немецкий специалист одержал 32-ю победу в своих первых 50 матчах в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал Зинедину Зидану, который выиграл 31 из своих 50 первых матчей в турнире.

«Челси» обыграл «Лилль» по сумме двух матчей со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится завтра, 18 марта.