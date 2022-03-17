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«План был таков — продержать интригу как можно дольше». Пау Торрес — о победе над «Ювентусом»

Пау Торрес прокомментировал победу над «Ювентусом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Вильяреала» Пау Торрес прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«План был таков — продержать интригу как можно дольше. Несколько наших важных игроков остались в запасе, и выход Жерара сильно изменил игру. Это футболист высшего класса», — цитирует пресс-служба УЕФА Торреса.

В первом матче была зафикcирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:3
Вильярреал
Голы
Морено, 78 (0:1), Пау Торрес, 85 (0:2), Груневелд, 90+2 (0:3)
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Данилу Ругани (Дибала, 79) Артур Рабьо Локателли (Бернардески, 83) Влахович Мората (Кин, 86) Куадрадо
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Эступиньян Орье Парехо (Педраса, 86) Капуэ Тригерос (Коклен, 65) Ло Сельсо (Морено, 74) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 65)
Предупреждения
де Лигт 90’  - 
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033909--juventus-vs-villarreal/
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