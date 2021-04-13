Алаба повторил рекорд Рибери по матчам за «Баварию» для игроков не из Германии
22:18
Защитник «Баварии» Давид Алаба вышел в стартовом составе на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Для австрийца это 425-й матч за мюнхенский клуб во всех турнирах. Алаба повторил рекорд Франка Рибери по количеству игр за «Баварию» для футболистов не из Германии.
Алаба выступает за «Баварию» с 2009 года. Летом игрок намерен покинуть клуб из Мюнхена.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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