Ройс и Хуммельс вернулись в общую группу

Дортмундская «Боруссия» может сыграть в близком к оптимальному составу в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

13 апреля тренировку в общей группе провели нападающий Марко Ройс и защитник Матс Хуммельс, которые совсем недавно восстановились от травм, сообщает сайт немецкого клуба.

Матч между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 14 апреля. Напомним, что первая игра завершилась победой «горожан» со счетом 2:1.