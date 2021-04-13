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Ройс и Хуммельс вернулись в общую группу

22:12
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Дортмундская «Боруссия» может сыграть в близком к оптимальному составу в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

13 апреля тренировку в общей группе провели нападающий Марко Ройс и защитник Матс Хуммельс, которые совсем недавно восстановились от травм, сообщает сайт немецкого клуба.

Матч между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 14 апреля. Напомним, что первая игра завершилась победой «горожан» со счетом 2:1.

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