Ройс и Хуммельс вернулись в общую группу
22:12
Дортмундская «Боруссия» может сыграть в близком к оптимальному составу в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
13 апреля тренировку в общей группе провели нападающий Марко Ройс и защитник Матс Хуммельс, которые совсем недавно восстановились от травм, сообщает сайт немецкого клуба.
Матч между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 14 апреля. Напомним, что первая игра завершилась победой «горожан» со счетом 2:1.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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