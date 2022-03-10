Агент Селюк: «Бензема не получит «Золотой мяч» из-за секс-скандала с Вальбуэна»

Несмотря на хет-трик нападающего «Реала» Карима Бензема в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:1), агент Дмитрий Селюк полагает, что француз все равно не получит «Золотой мяч».

— Теперь вам понятно, кто станет следующим обладателем «Золотого мяча»?

— Бензема, безусловно, топовый футболист. Здесь не может быть никаких сомнений. Но ему в какой-то степени не повезло. Долгое время он находился в тени Месси и Роналду, которые разыгрывали между собой «Золотой мяч». Как говорится, не в то время он попал. И не только он. Вспомните Левандовски. Я еще несколько лет назад предлагал: дайте Месси и Роналду по «Бриллиантовому мячу» и больше не включайте их в эти опросы. С ними все понятно — пусть и другие получат награды.

— Но теперь-то Бензема имеет все шансы стать лучшим игроком мира?

— Сомневаюсь.

— Почему?

— Я уже сказал, что он величайший нападающий современности. Но вот тот скандал с Вальбуэна с интимным видео наложит отпечаток на голосование. Ему вряд ли дадут «Золотой мяч» из-за той истории. Хочешь не хочешь, а над ним всегда будет висеть этот Дамоклов меч...

— Тогда кто получит этот приз? Мбаппе?

— У Мбаппе еще все впереди. Он свои «Золотые мячи» обязательно заберет. Посмотрим. По идее и Левандовски заслужил такую награду. Он уже столько лет забивает за «Баварию».