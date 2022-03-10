«ПСЖ» подвели понты Доннаруммы, Бензема не дадут «Золотой мяч», а Месси все равно сильнее Роналду»

Доннарумма любит играть на публику…

— Что это было?

— Считаю, «ПСЖ» мог спокойно доводить дело до победы. Однако Доннарумма сломал игру гостям.

— Дело только в итальянском голкипере?

— Парижане имели очень серьезное преимущество в первом тайме. Много моментов, два справедливо отмененных гола. Итальянец действительно сильно подвел свою команду. Ведь до первого мяча Бензема у «Реала» по большому счету шансов-то не было. После перерыва немногие думали, что все закончится именно так. А затем случилась досадная ошибка Доннаруммы. Возможно, тренеры «ПСЖ» ошиблись — стоило поставить на игру Кейлора Наваса. Ведь итальянский вратарь порой любит играть на публику, понтоваться. Хотя в той ситуации мог сыграть спокойно — выбить мяч на угловой.

— А Маурисио Покеттино считает, что в эпизоде с первым голом Бензема нарушал правила на Доннарумме.

— Безусловно, француз подталкивал вратаря. Считать ли это фолом? Сложно сказать. ВАР, по-моему, вообще этот эпизод не рассматривал. Все сразу согласились с голом. В любом случае это не умаляет ошибки Доннаруммы, который зачем-то начал водиться у своей штрафной, показывать свои понты… Для чего? Вот эта его работа на публику и сказалась. Изначально голкипер не должен был так поступать. Мяч у тебя в ногах — возьми пульни на угловой. Все же вроде бы просто.

Бензема не получит «Золотой мяч» из-за скандала с Вальбуэна

— Теперь вам понятно, кто станет следующим обладателем «Золотого мяча»?

— Бензема, безусловно, топовый футболист. Здесь не может быть никаких сомнений. Но ему в какой-то степени не повезло. Долгое время он находился в тени Месси и Роналду, которые разыгрывали между собой «Золотой мяч». Как говорится, не в то время он попал. И не только он. Вспомните Левандовски. Я еще несколько лет назад предлагал: дайте Месси и Роналду по «Бриллиантовому мячу» и больше не включайте их в эти опросы. С ними все понятно — пусть и другие получат награды.

— Но теперь-то Бензема имеет все шансы стать лучшим игроком мира?

— Сомневаюсь.

— Почему?

— Я уже сказал, что он величайший нападающий современности. Но вот тот скандал с Вальбуэна, с интимным видео, наложит отпечаток на голосование. Ему вряд ли дадут «Золотой мяч» из-за той истории. Хочешь не хочешь, а над ним всегда будет висеть этот Дамоклов меч…

— Тогда кто получит этот приз? Мбаппе?

— У Мбаппе еще все впереди. Он свои «Золотые мячи» обязательно заберет. Посмотрим. По идее, и Левандовски заслужил такую награду. Он уже столько лет забивает за «Баварию».

Возвращаясь к вчерашней игре — «ПСЖ» обломался. Конечно, его катарские владельцы в год домашнего чемпионата мира рассчитывали пройти в ЛЧ как можно дальше. Однако стоит говорить не только об ошибке Доннаруммы, но и о «Реале». Не только о голах Бензема, но и о гениальных пасах Модрича! Считаю, в какой-то степени парижан подвел их внутренний чемпионат. Они вновь станут чемпионами, какого-то серьезного сопротивления там не испытывают.

— Но «ПСЖ» в последних трех турах потерпел аж два поражения — от «Ниццы» и «Нанта».

— Думаю, там дело в мотивации. Когда парижане хотят, они спокойно выигрывают, когда не настраиваются — могут и споткнуться. Реальных конкурентов во Франции у них нет. Все равно там мало матчей, которые нужно вытаскивать на зубах. И это серьезная проблема. Таких рубок, как в АПЛ, у «ПСЖ» на внутренней арене нет.

Месси попал не в свою команду

— Месси, в отличие от Роналду, игрок одной команды?

— Когда только пошли разговоры о его уходе в «ПСЖ», я считал, что ему не стоило этого делать. В какой-то степени «Барса» не очень красиво с ним поступила, избавилась от него. Но для меня всегда было очевидно, что Месси — это «Барселона» и наоборот.

— Так вы Роналду теперь ставите повыше Месси?

— Ни в коем случае. Для меня Месси — номер один. По своим футбольным качествам это игрок с другой планеты. Меня в этом сложно переубедить.

— Почему у Месси не получается в «ПСЖ»?

— Не его команда. В стиле той звездной «Барселоны» сейчас играет только «Манчестер Сити». Вот и все. В других клубах Лео приходится выполнять другие функции, покрывать иной объем. Партнеры не т. е. Не та философия. Месси все равно великий игрок на все времена, способен отдать гениальную передачу. Но команда, увы, не его.

— Перебор звезд?

— Я не поклонник Неймара. Считаю, если ты берешь в команду Месси, то должен строить игру вокруг него. А так, получается, одновременно на поле выходят Месси, Неймар, Мбаппе…

— Чем же вас не устраивает Неймар?

— Неоправданным дриблингом, частыми падениями. В «ПСЖ» чересчур много звезд, которые тянут одеяло на себя. А кто будет таскать рояль? Один только Верратти?

— Катарский проект «ПСЖ» зашел в тупик?

— Почему? «ПСЖ» чем-то напоминает «Манчестер Сити». Суперклуб, который доминирует в своем чемпионате, но так и не выиграл Лигу чемпионов. Что касается бизнес-проекта, то приглашение Месси уже себя оправдало.

— Думаете?

— Конечно. Да на одних его футболках, атрибутике парижане отбили те деньги, которые тратят на зарплату аргентинцу! Уже вышли в плюс. Так что никакой катастрофы не произошло.