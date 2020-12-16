Матч «Краснодара» стал для него последним. Этот арбитр больше не будет судить?

8 декабря он работал на игре Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар» (1:1), после этого перестал получать назначения. Чех Павел Краловец, возможно, закончил карьеру

Что произошло

В чешском футболе продолжается громкий скандал вокруг договорных матчей. В первую очередь он связан с Романом Бербром, теперь уже бывшим вице-президентом футбольной федерации Чехии, который в октябре ушел в отставку. Сейчас он находится под стражей. Всего было задержано несколько человек.

Подозрения пали и на Краловеца. Полиция записала два звонка Бербра судье, который 1 июля этого года обслуживал финальный матч Кубка страны «Слован» Л — «Спарта» Пр (1:2). «Все очень просто. Мне нужен один политический ход. Хорошо? Ты поймешь. Йозеф Крула заезжал», — услышал арбитр в телефоне. Крула — бывший рефери, а сейчас он работает менеджером в «Спарте».

В ходе финала Краловец принял спорное решение в ключевом эпизоде: на 31-й минуте видеоассистент Эмануэль Марек отправил его к монитору, но судья после просмотра видеозаписи не удалил полузащитника пражской команды Мартина Фридека, который наступил на лежавшего соперника.

В настоящий момент 43-летний судья выведен из списка арбитров до конца года. Возможно, затем наказание окажется более серьезным — за потерю доверия.

«Пока у нас нет официальной детальной информации от правоохранительных органов, но мы относимся к случившемуся со всей серьезностью, — цитирует главу федерации Мартина Малика издание iDNES. — Судейское руководство отстранило Павела Краловеца от работы на матчах профессиональных соревнований до конца первой части турниров».

В интервью iSport сам арбитр подтвердил факт звонка и заявил, что понял слова Бербра как напутствие, как пожелание свистеть то, что видишь. «Он хотел, чтобы я поздоровался с Крулом. И сказал это в своем стиле. Это и имелось в виду под «политическим ходом». Зачем это было нужно? Не знаю. Но я понял все так, как говорю вам. Подразумевало ли это, что я должен «подсвистывать» «Спарте»? Нет. Крула — его давний приятель. Но и только», — подчеркнул Краловец.

Прокомментировал арбитр и неудаление Фридека: «Я понимаю, что у людей разные мнения. Я не видел, что случилось. А после просмотра видеозаписи на мониторе решил достать желтую карточку. Посчитал, что за безрассудное поведение достаточно наказать предупреждением. Я неверно оценил случившееся, изучая повтор на мониторе — в частности, интенсивность действий футболиста и возможность избежать контакта. Позже я понял, что ошибся: нужно было удалить Фридека», — цитирует рефери eFotbal.

До финала Бербр звонил в комиссию назначения судей — одному из ее руководителей Мартину Вилчеку. Произошло это 22 июня. «Он позвонил и спросил, кто судит финал. Ответил ему, что назначен судья номер один — Павел Краловец, — рассказал Вилчек. — Каждый член исполкома имеет право поинтересоваться. Господин Бербр так поступал раз пять за два года, когда назначения уже были сделаны. Да, он мог посмотреть информацию в интернете, но, видимо, не хотел копаться. Не знаю, что будет дальше. Но утверждаю, что Роман Бербр никогда не оказывал влияния на назначения».

Бербр

iSport утверждает, что многие факты о деятельности Бербра раскрыл арестованный в середине октября судья Томаш Гримм по прозвищу Швейк. Якобы он входил в группу тех, кто выполнял неблаговидные поручения. Он решил говорить, рассказал полиции все, что знал, и уже вышел на свободу.

По данным издания, клуб, стремившийся на повышение в высшую лигу, через Бербра поменял бригаду арбитров, пообещав потом купить «пирожные и кофе». Кроме того, он зарабатывал деньги на организации фиктивных семинаров для тренеров юношеских команд.

Дамкова

Шефу, как называли его судьи, дарили специальные запонки с его инициалами. А его супруге — сережки. На подарки прошлым летом специально сбрасывались. Теперь сбрасываться не нужно — в органах футбольной власти нет ни Шефа, ни его жены.

Чешский скандал напрямую коснулся судейского комитета УЕФА. Во второй половине октября его по собственному желанию покинула 45-летняя Дагмар Дамкова. Бывшая арбитр была вынуждена так поступить, потому что Бербр — ее муж. Хотя саму Дагмар ни в чем не обвиняют.

В судейский комитет УЕФА, руководящий оперативной деятельностью, помимо Дагмар, входят четыре человека: Роберто Розетти (глава), Хью Даллас (заместитель), Марк Батта и Владимир Сайн. Кроме этого, в УЕФА есть комиссия по развитию судейства. В ней три человека, работающие в российском футболе: Николай Левников (инспектор и член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС), Франк Де Блекере (член ЭСК) и Дэвид Эллерей, помогающий развивать проект ВАР.

Португалец

В январе у чешских арбитров появится новый руководитель — Витор Мануэл Мелу Перейра. Говорят, португальца, который до этого возглавлял судейский корпус в Греции, рекомендовал Розетти.

Чешские СМИ сообщили, что поначалу существовал вариант, при котором Краловец закончил бы карьеру и стал бы одним из руководителей — вместе с иностранным специалистом. Но за несколько дней до принятия решения в прессе появилась информация о звонке Бербра, и вариант с Краловецем отпал.

Мелу Перейра не первый иностранец в чешском судействе. С 2016 по 2018 год там работал поляк Михал Листкевич.