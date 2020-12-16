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Судейство

Матч «Краснодара» стал для него последним. Этот арбитр больше не будет судить?

Александр Бобров
Александр Бобров
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 18:15
Павел Краловец. Фото AFP
Павел Краловец. Фото AFP
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8 декабря он работал на игре Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар» (1:1), после этого перестал получать назначения. Чех Павел Краловец, возможно, закончил карьеру
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Что произошло

В чешском футболе продолжается громкий скандал вокруг договорных матчей. В первую очередь он связан с Романом Бербром, теперь уже бывшим вице-президентом футбольной федерации Чехии, который в октябре ушел в отставку. Сейчас он находится под стражей. Всего было задержано несколько человек.

Подозрения пали и на Краловеца. Полиция записала два звонка Бербра судье, который 1 июля этого года обслуживал финальный матч Кубка страны «Слован» Л — «Спарта» Пр (1:2). «Все очень просто. Мне нужен один политический ход. Хорошо? Ты поймешь. Йозеф Крула заезжал», — услышал арбитр в телефоне. Крула — бывший рефери, а сейчас он работает менеджером в «Спарте».

В ходе финала Краловец принял спорное решение в ключевом эпизоде: на 31-й минуте видеоассистент Эмануэль Марек отправил его к монитору, но судья после просмотра видеозаписи не удалил полузащитника пражской команды Мартина Фридека, который наступил на лежавшего соперника.

В настоящий момент 43-летний судья выведен из списка арбитров до конца года. Возможно, затем наказание окажется более серьезным — за потерю доверия.

«Пока у нас нет официальной детальной информации от правоохранительных органов, но мы относимся к случившемуся со всей серьезностью, — цитирует главу федерации Мартина Малика издание iDNES. — Судейское руководство отстранило Павела Краловеца от работы на матчах профессиональных соревнований до конца первой части турниров».

В интервью iSport сам арбитр подтвердил факт звонка и заявил, что понял слова Бербра как напутствие, как пожелание свистеть то, что видишь. «Он хотел, чтобы я поздоровался с Крулом. И сказал это в своем стиле. Это и имелось в виду под «политическим ходом». Зачем это было нужно? Не знаю. Но я понял все так, как говорю вам. Подразумевало ли это, что я должен «подсвистывать» «Спарте»? Нет. Крула — его давний приятель. Но и только», — подчеркнул Краловец.

Прокомментировал арбитр и неудаление Фридека: «Я понимаю, что у людей разные мнения. Я не видел, что случилось. А после просмотра видеозаписи на мониторе решил достать желтую карточку. Посчитал, что за безрассудное поведение достаточно наказать предупреждением. Я неверно оценил случившееся, изучая повтор на мониторе — в частности, интенсивность действий футболиста и возможность избежать контакта. Позже я понял, что ошибся: нужно было удалить Фридека», — цитирует рефери eFotbal.

До финала Бербр звонил в комиссию назначения судей — одному из ее руководителей Мартину Вилчеку. Произошло это 22 июня. «Он позвонил и спросил, кто судит финал. Ответил ему, что назначен судья номер один — Павел Краловец, — рассказал Вилчек. — Каждый член исполкома имеет право поинтересоваться. Господин Бербр так поступал раз пять за два года, когда назначения уже были сделаны. Да, он мог посмотреть информацию в интернете, но, видимо, не хотел копаться. Не знаю, что будет дальше. Но утверждаю, что Роман Бербр никогда не оказывал влияния на назначения».

Ашот Хачатурянц.«Я говорил, что коррупция будет выжигаться каленым железом. Все это слышали, но не все услышали». Глава судейского комитета РФС — об отстранении арбитров, ВАР и Ларссоне

Бербр

iSport утверждает, что многие факты о деятельности Бербра раскрыл арестованный в середине октября судья Томаш Гримм по прозвищу Швейк. Якобы он входил в группу тех, кто выполнял неблаговидные поручения. Он решил говорить, рассказал полиции все, что знал, и уже вышел на свободу.

По данным издания, клуб, стремившийся на повышение в высшую лигу, через Бербра поменял бригаду арбитров, пообещав потом купить «пирожные и кофе». Кроме того, он зарабатывал деньги на организации фиктивных семинаров для тренеров юношеских команд.

Дамкова

Шефу, как называли его судьи, дарили специальные запонки с его инициалами. А его супруге — сережки. На подарки прошлым летом специально сбрасывались. Теперь сбрасываться не нужно — в органах футбольной власти нет ни Шефа, ни его жены.

Чешский скандал напрямую коснулся судейского комитета УЕФА. Во второй половине октября его по собственному желанию покинула 45-летняя Дагмар Дамкова. Бывшая арбитр была вынуждена так поступить, потому что Бербр — ее муж. Хотя саму Дагмар ни в чем не обвиняют.

В судейский комитет УЕФА, руководящий оперативной деятельностью, помимо Дагмар, входят четыре человека: Роберто Розетти (глава), Хью Даллас (заместитель), Марк Батта и Владимир Сайн. Кроме этого, в УЕФА есть комиссия по развитию судейства. В ней три человека, работающие в российском футболе: Николай Левников (инспектор и член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС), Франк Де Блекере (член ЭСК) и Дэвид Эллерей, помогающий развивать проект ВАР.

Португалец

В январе у чешских арбитров появится новый руководитель — Витор Мануэл Мелу Перейра. Говорят, португальца, который до этого возглавлял судейский корпус в Греции, рекомендовал Розетти.

Чешские СМИ сообщили, что поначалу существовал вариант, при котором Краловец закончил бы карьеру и стал бы одним из руководителей — вместе с иностранным специалистом. Но за несколько дней до принятия решения в прессе появилась информация о звонке Бербра, и вариант с Краловецем отпал.

Мелу Перейра не первый иностранец в чешском судействе. С 2016 по 2018 год там работал поляк Михал Листкевич.

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