Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию вокруг судей Максима Матюнина и Антона Качанова и слухи о своей отставке

Бюро исполкома РФС с учетом представления Следственного комитета МВД России исключило из списка судей Максима Матюнина. Давно не судит Антон Качанов. Эти два арбитра, как некоторое время назад сообщил Telegram-канал Baza, допрашивались полицией по делу о договорных матчах. Представители РФС всех деталей не разглашают. Но свой комментарий относительно происходящего согласился дать председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

— Пора прояснить ситуацию. Иначе домыслы будут продолжаться. В рамках расследования, которое ведут правоохранительные органы, появилась информация, которую будет необходимо перепроверить. Но информация уже достаточно весомая, чтобы эти арбитры прекратили судейство до вынесения окончательного вердикта.

— Получается, что на неопределенное время...

— Абсолютно так. Знаете, как-то странно... Вот уже год прошел с моего прихода. С самого начала я попытался объяснить всем правила, по которым мы будем существовать: что коррупция будет выжигаться каленым железом. Все это слышали, но не все услышали. Мне кажется, люди недооценили, что работа ведется системная. И системно будет доведена до конца, нравится это кому-то или нет.

По предыдущим решениям были серьезные дебаты, пытались оказать воздействие через общественность, через прессу. Но у меня есть определенный кредит доверия со стороны руководителя РФС, чтобы провести и закончить эту работу. Это касается не только борьбы с коррупцией, но и повышения качества судейства. Думаю, мне с командой удастся довести такую работу до конца.

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы были наказаны непричастные и невиновные. Но те, кто виноват, должны быть исключены из профессии. Навсегда. Это должно стать уроком в первую очередь для молодежи, которая собирается прийти в судейство.

— Появлялась разная информация — об отстранении Матюнина и Качанова и об отстранении их бригад. Все-таки расследование касается всех или только их двоих?

— Пока речь идет о двоих.

— Вопрос о вашем будущем. Ходят разговоры, что за год вы устали от всей этой работы, от того объема негатива и готовы уйти из судейского комитета.

— Этого от меня точно не дождутся. Есть постоянная связь с клубами, есть их реакция — они поддерживают эту работу. Есть статистика — озвучу ее на ближайшем заседании попечительского совета. Сравнительный анализ прошлого и этого годов внушает определенный оптимизм.

Наконец, как мне кажется, утихли споры о необходимости ВАР. Это серьезный инструмент. Но важно научиться им пользоваться. Мы учимся, есть ошибки, но все понимают, что в большей степени ВАР — это добро, а не зло. Особенно понимание приходит тогда, когда в твою пользу принимается решение (улыбается).

Я очень хочу добиться результатов. Хочу в корне переломить ситуацию. Конечно, для этого нужна молодежь. А ей требуются лицензии для работы с ВАР. Получение таких лицензий — одна из задач, которую решаем.

Вы сказали о негативе... Я не нахожусь в соцсетях. Но иногда вынужден читать, что там пишут, — мне присылают ссылки. Конечно, мнение людей ты не можешь игнорировать.

Вот я, к примеру, сказал о Ларссоне, что если он будет падать, то судьи перестанут свистеть и назначать пенальти. Все же понимают, когда есть имитация нарушения, есть неспортивная игра, когда попытки ввести арбитра в заблуждение повторяются одним игроком из раза в раз, то, если нарушение действительно случится, судья может на него не отреагировать. Просто потому, что у него уже есть определенная статистика, а не потому, что он не захочет отреагировать.

Мое высказывание напечатали. Но когда начал читать отзывы... Через все эти оскорбления можно пройти, главное — видеть впереди цель. Когда появятся результаты работы, они и станут самым лучшим доказательством правоты.