Сколько стоит «влияние на результат и лояльное отношение судьи»? За что наказан Матюнин и есть ли доказательства его вины? Разбираемся в деле арбитра

В распоряжении «СЭ» оказалось то самое представление «об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления (иных нарушений закона) « , на основании которого КДК РФС пожизненно отстранил от футбольной деятельности арбитра Максима Матюнина. Оно передано РФС 2 декабря из следственного департамента МВД России.

Начало

В первой части документа следователь сообщает, что в его производстве находится уголовное дело, возбужденное в июне 2019 года по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 184 Уголовного кодекса РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».

Дальше идет речь о матче 27-го тура первенства ПФЛ сезона-2018/19 между «Чайкой» и «Черноморцем», который прошел 13 мая 2019 года. «Следствием установлено, что неустановленное лицо из числа руководителей «Чайка», желая обеспечить команде победу... и имея умысел на оказание противоправного влияния на результат вышеуказанного официального спортивного соревнования, вступило в предварительный сговор с неустановленными лицами из числа спортсменов, тренеров, руководителей команды ФК «Черноморец» и совершило передачу вышеуказанным неустановленным лицам из числа спортсменов, тренеров, руководителей спортивной команды ФК «Черноморец» денежных средств в сумме не менее 2 млн рублей в целях оказания противоправного влияния на результат вышеуказанного футбольного матча, обеспечения неспортивными методами победы команды ФК «Чайка» путем намеренного отказа игроков команды ФК «Черноморец» от честной спортивной борьбы в ходе матча и умышленного проигрыша».

Баян и Матюнин

Дальше идет «перескок» к совсем другой игре, состоявшейся совершенно в другое время. Впервые упоминаются Олег Баян и Максим Матюнин, которым в пятницу запретили пожизненно заниматься любой футбольной деятельностью.

«При этом в ходе изучения личностей руководителей футбольного клуба «Чайка» и выяснении иных обстоятельств дела установлено, что Баян Олег Аршакович, который с 2016 г. по 2020 г. занимал должность исполнительного директора футбольного клуба «Чайка», в 2018 г. передал арбитру Матюнину Максиму Валерьевичу, являвшемуся 22.08.2018 главным судьей матча 1/32 финала Кубка России... между командами ФК «Чайка» и ФК «Армавир», значительные суммы денежных средств, помимо установленной регламентом соревнований оплаты работы судей...»

«Футбольный матч, судейство которого осуществлял арбитр Матюнин М.В., которому Баян О.А. передал денежные средства, завершился победой команды ФК «Чайка» со счетом 2:0, что дает основание полагать, что денежные средства Баяном О.А. могли быть переданы Матюнину М.В. в целях оказания им влияния на результат вышеуказанного футбольного матча... общего лояльного отношения к команде ФК «Чайка» и принятию в пользу последней решений в спорных ситуациях».

Доказательная база

«Факт получения спортивным судьей Матюниным М.В. от Баяна О.А. денежных средств подтверждается следующими обстоятельствами:

В ходе следствия... была получена и проанализирована информация о движении денежных средств по счетам банковских карт Баяна О.А. и Матюнина М.В., в результате чего было обнаружено, что 07.09.2018 и 18.09.2018 (спустя некоторое время после матча. — Прим.А.Б.) с банковской карты Баяна О.А. совершены два перевода денежных средств в сумме 100 000 рублей каждый, то есть всего на общую сумму 200 000 рублей, на банковскую карту, оформленную на имя некоей... (имя и фамилия есть в редакции. — Прим.А.Б.).

В ходе расследования Матюнин М.В. и... допрошены по выявленным фактам. При этом в ходе допросов как..., так и Матюнин М.В. отказались отвечать на вопросы о том, знакомы ли они друг с другом, об обстоятельствах перечисления денежных средств, а также о том, кто именно пользовался банковской картой, оформленной на имя..., воспользовавшись правом на отказ от дачи показаний.

Вместе с тем в ходе следствия получена информация, свидетельствующая о том, что... и Матюнин М.В. длительное время знакомы друг с другом, а в указанный период банковская карта, оформленная на имя..., находилась в пользовании Матюнина М.В. В частности, факт знакомства и тесной взаимосвязи... и Матюнина М.В. подтверждается тем, что между банковской картой..., на которую Баяном О.А. были переведены денежные средства, и банковской картой, оформленной на Матюнина М.В. за период с 2017 по 2020 г. совершено более 25 денежных переводов на различные суммы с общим оборотом более 700 000 рублей, а также тем, что с банковской карты... за указанный период более 10 раз производилась оплата абонентского номера мобильного телефона, который используется Матюниным М.В.

При оплате услуг АЗС сети... банковской картой... совместно с данной банковской картой использовалась бонусная карта, которая была активирована с вышеуказанного номера мобильного телефона Матюнина М.В.

Кроме того, 25.09.2018, то есть спустя неделю после поступления на банковскую карту... денежных средств от Баяна О.А., вышеуказанной банковской картой в фитнес-центре... оплачена карта клиента... на имя Матюнина М.В., которая используется им до настоящего времени, что свидетельствует, во-первых, о том, что указанная банковская карта... в период поступления денежных средств от Баяна О.А. находилась в распоряжении Матюнина М.В., а во-вторых, о том, что денежные средства, поступившие на банковскую карту... использованы Матюниным М.В. в личных целях.

В результате обыска, проведенного в ходе расследования уголовного дела по месту жительства Баяна О.А., органами следствия обнаружен и изъят принадлежащий Баяну О.А. блокнот с записями, свидетельствующими о передаче Баяном О.А. денежных средств Матюнину М.В. именно за результат футбольного матча 22.08.2018 с командой ФК «Армавир», судейство которого осуществлял Матюнин М.В., поскольку в блокноте Баяна О.А. напротив фамилии спортивного судьи Матюнина М.В. указаны переданные суммы денежных средств, наименование команды-соперника, а также номер карты... на которую и были перечислены денежные средства.

Вывод следователя

Таким образом, несмотря на отрицание Баяном О.А. и Матюниным М.В. передачи и получения денежных средств за обеспечение победного результата в футбольном матче, вышеперечисленные обстоятельства, установленные в ходе расследования уголовного дела, дают основание полагать, что вышеуказанные денежные средства в сумме 200 000 рублей, перечисленные Баяном О.А. на банковскую карту..., получены спортивным судьей Матюниным М.В. и использованы в личных целях, а условием получения вышеуказанным арбитром денежных средств была победа команды ФК «Чайка» в матче с командой ФК «Армавир», судейство на котором осуществлял арбитр Матюнин М.В.

...Изучив и проанализировав данные, имеющиеся в материалах уголовного дела, следствие приходит к выводу о том, что одним из условий, способствовавших совершению расследуемого преступления, возможно, явилось выявленное в ходе следствия противоправное поведение бывшего исполнительного директора футбольного клуба «Чайка» Баяна О.А. и спортивного судьи Матюнина М.В., которые нарушили регламенты ООО «РФС» и действующее федеральное законодательство".

Вопросы

Если Матюнин нарушил законодательство, почему в его отношении не возбуждено уголовное дело? Следователь только отправил представление в РФС. И уже КДК фактически взял на себя функции правоохранительных органов, самостоятельно установив вину арбитра и вынеся наказание.

Почему, если есть доказательная база, о которой пишет следователь, в адрес Матюнина не выдвинуты юридические претензии? Каков его статус — обвиняемый или свидетель? И если он свидетель, то почему его фактически наказали как совершившего преступление?

Почему КДК вынес свой вердикт, когда идет только предварительное расследование, которое далеко от завершения?

Кто и на основании чего решил, что судейство Матюнина было предвзятым — экспертно-судейская комиссия, руководитель департамента судейства РФС, департамент защиты игры?

Ответов на эти вопросы пока нет. О сроках расследования говорить преждевременно. Матюнина в судейство уже не вернут, раз принято такое решение. Но арбитр, чья вина, как он считает, не доказана, решил защитить свое имя. Следующий шаг — за его защитой, которая собралась обратиться в Апелляционный комитет РФС и Генеральную прокуратуру.